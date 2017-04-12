周俊三出任中華男籃總教練

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中華民國籃球協會今天表示，本年度中華男籃總教練人選出爐，經選訓專案小組委員詢問後，現任超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊教練周俊三願意出任此職務。

籃協表示，教練團、培訓球員名單將提交至下次中華男籃專案小組會議中遴選。

周俊三總教練任期將自本月起至明年亞洲運動會止，今年度將率領中華男籃隊參加6月亞洲盃東亞區資格賽、7月第39屆威廉瓊斯盃、8月亞洲盃男籃賽以及11月起的世界盃亞洲區資格賽第一階段主客場制賽事。

確定接任國家隊總教練職務後，周俊三教練將提交教練團、16名培訓球員名單至中華男籃選訓專案小組，於近期召開會議討論遴選。1060412

(中央社)