蔡總統盼透過教育 讓民眾熟悉前瞻建設

總統蔡英文今天表示，希望透過教育讓各個世代不同的人都能夠熟悉前瞻基礎建設計畫的內涵，並讓地方政府扮演重要的執行角色，透過中央地方協調，讓國家資源做最有效運用。

民主進步黨今天舉行中常會，會中邀請行政院政務委員吳政忠專案報告「前瞻基礎建設之數位建設」，發言人吳沛憶會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取報告後裁示。

蔡總統說，前瞻建設基礎計畫很重要，如果做得好的話，可以替下一個世代打下很好的基礎，所以執行面非常重要；前瞻建設基礎計畫是在選前透過智庫進行很多的政策討論後整合的成果，因為這樣的慎重，又是在執政的第一年就整合規劃提出來，所以這次一定要成功。

蔡總統說，也許有些人會認為，為什麼一年之內可以推出五加二以及前瞻建設基礎建設這些重大計畫，質疑這是不是隨便做做，她想這絕對不是，這是一個一連串、為了執政所做的準備的重大計畫。

蔡總統指出，這個計畫的成敗，是要讓大家知道，10年之後的生活是一個怎樣的情況，也就是這些基礎建設和他們的生活有關，如果民眾覺得這些計畫和生活一點關係也沒有，就不會覺得這是一件很重要的事情，因此希望在後續執行的過程中，能夠強化這個面向。

蔡總統也希望透過教育，讓各個世代不同的人，都能夠熟悉前瞻基礎建設計畫的內涵，並真正內化到生活當中，以此作為基礎，進一步深化創新。

蔡總統也指出，台中市長林佳龍的意見很重要，跟人最直接的接觸，其實是地方政府，所以讓地方政府扮演最重要的執行角色，如何透過中央地方協調整合，讓整體的國家資源做最有效的運用，達到最好的效果，是一件很重要的事情。

蔡總統說，後續的執行比前階段的規劃更重要，今天能把計畫提出來，已經很不簡單了，但是在後續的執行才是真正考驗的開始，如果可以把相關計畫做好，台灣整體的進步是可以期待的，不論是在產業或生活的品質等等，下一個世代都會有很好的願景。1060412

(中央社)