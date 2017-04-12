疑雨中奔跑未注意 女學生遭排球網彈飛一度暈厥

新北市永和區私立復興美工1名高二女學生今天（12日）下午4時許，疑因上完體育課後下起大雨，跑步趕回教室要上課後輔導途中，眼鏡遭大雨打濕視線不清，竟直接撞上排球網並倒彈，因後腦著地一度暈厥，校方通知119送往永和耕莘醫院急救，所幸沒有大礙，目前正留院觀察中。

校方表示，女學生今天下午上完體育課，體育老師還未將排球網收回器材室，1名美工科高二女學生跑步穿越排球場途中，疑因大雨影響視線，沒發現排球網尚未收起，迎面撞上網子下緣，整個人被回彈的排球網彈飛，後腦直接撞地當場昏迷。

同學見狀向校方反映，有老師立刻為她施作CPR心肺復甦術急救，並將她帶往保健室，同時打電話向119報案，送醫急救後逐漸恢復意識，校方人員也陪同家長前往醫院探視關心女學生傷勢，另主動通報新北市教育局校安專線，所幸女學生目前暫無大礙，正留院觀察中。

(中時)