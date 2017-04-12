內賊難防 3越工偷公司鋼材被逮
3名越南籍工人住公司宿舍，趁著假日，老闆不上班，他們「認真上工」，偷剪公司的鋼板，打算化整為零，分批賣出，因行跡鬼祟，贜貨還沒賣出即被警方逮個正著，依竊盜罪法辦。
警方調查，3名越南籍工人受雇於嘉義市文化路一家公司，住宿公司宿舍，利用假日公司休假，老闆不來上班，趁著晚上有機可乘，他們持鐵剪行竊公司的不鏽鋼鋼板16綑，總重量960公斤，價值約7萬6800元，準備分批，載往嘉義市肉品市場後方銷贓變賣。
老闆接獲嘉義市北興派出所通知，出面認領鋼材，直呼「養老鼠咬布袋」，慶幸警方及時將他們人贜俱獲，減輕鋼材的損失。
(中時)
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