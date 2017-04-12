陸學者：中美對台灣議題沒有分歧

針對「川習會」短暫提及台灣議題且各持立場，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤今天說，經過2月10日川習通話後，中美在台灣議題上沒有分歧，已是「done deal」（定局）。

阮宗澤還說，中國大陸「絕對不會用台灣作任何籌碼進行交易。誰也甭想、甚至不用幻想中國用台灣問題作交易」。

阮宗澤今天下午在北京出席中國記協「新聞茶座」。他在會中回答媒體提問時，作上述表示。

他說，在中國大陸國家主席習近平與美國總統川普會談（川習會）時，中方已表述在台灣議題上的原則和立場。而在此之前，兩人在北京時間2月10日的通話中，川普已就涉台議題「作了應該是最權威的表述，代表美國政府的表述」。

阮宗澤宣稱，川普在當天的通話中，表達他「高度重視『一個中國政策』的重要性」，以及美國政府「堅定奉行『一個中國』」。因此，中美在台灣議題上沒有分歧，「已經是個done deal（定局）」。

他並表示，川普是商人出身，若要交換利益，交換需要籌碼。有一些東西是可以交換，然而有底線。台灣是「中國的核心利益，涉及到中國的主權、安全、發展問題」。

阮宗澤說，中國大陸「絕對不會用台灣作任何籌碼進行交易。誰也甭想、甚至不用幻想中國用台灣問題作交易」。1060412

(中央社)