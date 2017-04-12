遭指兼職領政府補助 吳焜裕:上任前申請

媒體報導，立委就職後仍主持獲科技部補助的研究計畫，並領取補助款。遭點名的民主進步黨籍立法委員吳焜裕說，這是在上任前就申請，為讓學生能順利完成論文，勉強承接計畫。

週刊報導，吳焜裕、時代力量立委徐永明及國民黨立委陳宜民就職後，仍主持獲科技部補助的研究計畫；肩負監督政府預算的立委竟領政府補助款做研究，還可月領新台幣1萬元主持費，涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法。

吳焜裕下午發表聲明指出，在2015年未上任立委前，就已申請「研究致癌性異環胺、其尿液代謝物與DNA共價鏈結物毒物動力學以探討異環胺生物指標」研究計畫，向科技部提出專題計畫申請，經費被刪減至89萬元，「為讓學生能順利完成論文，勉強承接計畫」。

吳焜裕說，但因立委身分，「未曾領取主持人費用，也不曾申請參加國外學術研討會補助費用」；這項計畫是針對紅肉是否導致國人大腸癌的一年期相關研究，國內過去未有相關研究，7月底將結束。他也建議，政府應針對學術界借調民意代表機關承接計畫之相關事宜，研擬建立完善的機制。

徐永明下午受訪時則表示，他申請的計畫是針對過去學術論文、專書集結成冊的出版補助，不像其他2人的研究計畫金額較大，且當時審查時是匿名審查，科技部不知道自己的身份、相信是公正的獨立審查。

徐永明說，若外界有所質疑，他支持應該要有清楚的統一規範。1060412

(中央社)