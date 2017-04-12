宜梧滯洪池生態多樣 沿海賞鳥新景點
雲林口湖鄉宜梧滯洪池經過4年營造，不僅具備滯洪防災功能，也衍生出豐富的自然生態，野鳥種類達數十種，成為賞鳥人士的新駐點，還有大量魚蝦蟹類與底棲生物，12日鄉公所展開規劃，打造1處生態旅遊新景點。
宜梧滯洪池總面積達100公頃，2013年完工啟用，有效吸納颱風所帶來的豪大雨，讓口湖、水林地區擺脫淹水夢魘，隨著環池自行車道完工，以及營造做為2013年農業博覽會副展場，滯洪池周邊逐漸形成豐富生態與休憩功能。
口湖鄉長林哲凌說，宜梧滯洪池的前身是台糖宜梧農場，1986年韋恩颱風來襲，地層下陷加上海水倒灌，農場因而長年積水不退，如今改建為滯洪池，不但讓民眾免於水患之苦，更創造了1處生態園區。
賞鳥人士近年來調查發現，這裡的一般野鳥有東方白鸛、黑翅鳶、黃頭鷺、栗小鷺、番鵑、紅冠水雞、翠鳥、彩鷸等數十種，保育鳥類則有水雉、紫鷺、魚鷹、紅隼、澤鵟等，鳥況非常豐富。
雲嘉南國家風景區管理處指出，滯洪池將規劃露營、水上活動設施，連結附近的口湖成龍溼地，以及台南市北門水晶教堂、嘉義縣布袋高跟鞋教堂，打造雲嘉南地區線性旅遊路線。
(中時)
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