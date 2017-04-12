北港農工「廟宇文化走讀」 安定學生學測心情

四技二專統一入學測驗逼近，北港農工為安定學生心情，12日規劃「廟宇文化走讀」活動，由校長廖宏瑩帶領高三師生前往北港鎮聖安宮、朝天宮，向文昌夫子祈求考試順利、金榜題名。

校長廖宏瑩表示，北港農工教務處每年4月都會規劃「廟宇文化走讀」的活動，除了讓學生了解文昌夫子對北港文風的護佑，最重要的是讓學生透過向文昌帝君祈福，獲致心理的安定，在考試時發揮最好的實力。

(中時)