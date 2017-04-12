9日球棒界內碰球爭議判決 洪總：過了就算了
中職9日統一獅與桃猿在澄清湖交手，結果第8局卻發生爭議判決，賽後聯盟也承認誤判，將給予主審懲處，桃猿總教練洪一中表示，自己當下去抗議就知道是誤判，不過事情已經過了就算了，這就是棒球。
9日獅猿戰，當時輪到郭阜林打擊，結果郭阜林擊成內野滾地球，甩棒後，棒子卻在場內又敲了球一次，導致投手傳球失誤，洪總當時立即上場抗議，不過當時主審稱此為自然動作，所以不給予改判。
洪總笑笑回應，在界內球棒又碰到球就是不自然，自然的話球棒應該會在場外，不過洪總說，這就是棒球，有時候對自己不利，有時候判決又會對自己有利，過了就算了；賽後聯盟檢討後，也立即承認誤判，並給予主審懲處。
今年對上統一獅感覺變難打，洪總稱讚獅隊新總教練黃甘霖，他指出，年輕人當教練，就會有新的思維出現，黃甘霖真的帶的不錯。
(中時電子報)
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