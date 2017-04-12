台南安定嬌蜜西瓜 爽脆口感北部人愛
台南安定區蘇林、蘇厝、海寮、管寮等地因靠近曾文溪，砂質土壤適合栽種瓜果，有不少種類西瓜，「華寶」大西瓜因品質好，盤商收購後還「貼牌」販售，而當地最富盛名的則是「嬌蜜」西瓜，個頭不大，甜脆爽口，預計可採收到4月下旬，多銷往中北部果菜市場。
71歲的方崑林是農會產銷班班長，10歲就跟著下田幫忙，從事農務迄今快60年，稻米、五穀雜糧、蘆筍都種過，近12年來則都種植西瓜，也是在地的「西瓜達人」。
方崑林表示，產銷班主要種植「嬌蜜」、「甜美人」兩種紅肉西瓜，均採用隧道式栽培法，雖然成本較露天栽培高出約2成，但可以避免低溫對瓜果造成的傷害，也減少農藥的使用量，產量也比較穩定，他還會細心疏果剪藤，以提高品質；方崑林說，近年受到氣候影響，以往平均1分地可收到5000台斤，現在減少一半以上，實在「歹賺」。
安定農會供銷部主任王气每表示，當地種植的「嬌蜜」西瓜是屬紅肉，甜度在14度以上，甜脆多汁，有大西瓜的香氣及小玉西瓜的口感，每顆重約3公斤，個頭不大，適合小家庭存放，產期採收包裝後由農會集貨場運往中、北部果菜市場，頗受市場歡迎。
(中時)
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