一校一藝團 苗縣民俗體育競賽好手雲集
苗栗縣從1992年起舉辦全縣民俗體育運動賽，鼓勵學子學習民俗技藝，近幾年教育處推動「一校一藝團」政策，每年吸上千名學子參賽，成為縣內年度重要體育盛會。
今年縣長盃民俗體育運動錦標賽今在竹南國小展開，共有63校、2244人次參與12項競技，參賽選手展現完美技藝，在展演武藝的舞台爭取榮耀。
除了扯鈴、跳繩、踢毽子等，還有苗栗市獨有的競技舞龍、傳統舞龍等賽事，今年比賽項目新增砌磚花式項目，參賽選手需以巧手表演翻、拋、甩砌磚，動作變化，讓人看得目不轉睛。
竹南國小校長廖金文說明，砌磚是從工人砌牆時的技法演變成民俗雜耍，透過平移和拋接技術，將3塊以木板或三合板製成的磚塊排列整齊，砌磚運動除了好玩，還可以訓練專注力及協調性，受到學童喜愛。
縣長徐耀昌到場為選手打氣，表示各校民俗團隊近年參與地方藝文化活動的開幕展演、運動會、廟會，都有精湛演出，鼓勵學子用運動強身健體，全力以赴爭取各領域「武狀元」榮耀，有機會可以像後龍國小扯鈴隊進軍全國賽甚至世界賽，為苗栗爭光。
(中時)
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