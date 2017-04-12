閒置魚塭搭太陽能板發電　賺綠能錢

漁民將閒置魚塭搭建太陽能光電設備種電，賺綠能財。(莊曜聰攝)

業者強調搭建太陽能光電設備並不影響魚塭原有作用，說服部分漁民。(莊曜聰攝)

台南市在縣市合併時開始推動陽光電城計畫，迄今6年時間全市設置的太陽能光電系統年發電量逾3億度，政府機關、廠房、畜舍、農場、社區等建物屋頂都能設置設備，連魚塭都能蓋太陽能發電賺錢，成了漁民退休後的新活路。

林姓漁民在七股篤加、學甲舊港都有魚塭，以前都養殖虱目魚、白蝦，去年寒害他損失慘重，加上他年事漸長，後代都有各自工作，又找不到人接手，近2公頃的魚塭索性閒置，後來有業者找上門勸說，他分析過各種方案，就算只將地租給業者，也比租給其他漁民划算，才決定投資下去，不「養魚」改「種電」。

業者表示，當初他能說服林姓漁民的原因，就是因為興建太陽能設備後，還是不影響養殖功能，也可以導入時下正夯的「魚菜共生」方式，既養魚又種植水耕蔬菜，發電除了賣給台電，部分就直接供給魚塭用電，土地多元使用，一舉數得。

鄰近的洪姓漁民對此設備深感興趣，但對於能否繼續養殖存疑，「魚塭立了那麼多樑柱，怎麼下網收魚啊？頂多養蝦子吧？」但對於未來，林姓漁民很有信心，若收益穩定，他打算擴大規模，也找朋友加入，這股綠能商機正在發燒。

(中時)