閒置魚塭搭太陽能板發電 賺綠能錢
台南市在縣市合併時開始推動陽光電城計畫，迄今6年時間全市設置的太陽能光電系統年發電量逾3億度，政府機關、廠房、畜舍、農場、社區等建物屋頂都能設置設備，連魚塭都能蓋太陽能發電賺錢，成了漁民退休後的新活路。
林姓漁民在七股篤加、學甲舊港都有魚塭，以前都養殖虱目魚、白蝦，去年寒害他損失慘重，加上他年事漸長，後代都有各自工作，又找不到人接手，近2公頃的魚塭索性閒置，後來有業者找上門勸說，他分析過各種方案，就算只將地租給業者，也比租給其他漁民划算，才決定投資下去，不「養魚」改「種電」。
業者表示，當初他能說服林姓漁民的原因，就是因為興建太陽能設備後，還是不影響養殖功能，也可以導入時下正夯的「魚菜共生」方式，既養魚又種植水耕蔬菜，發電除了賣給台電，部分就直接供給魚塭用電，土地多元使用，一舉數得。
鄰近的洪姓漁民對此設備深感興趣，但對於能否繼續養殖存疑，「魚塭立了那麼多樑柱，怎麼下網收魚啊？頂多養蝦子吧？」但對於未來，林姓漁民很有信心，若收益穩定，他打算擴大規模，也找朋友加入，這股綠能商機正在發燒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。