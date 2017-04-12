300保五警淋雨聽訓 署長：考驗危機處理能力

保五總隊約300名警察，在大雨中聽訓的影片。（圖截自臉書）

（影片來源：臉書社團「爆料公社」）

今日臉書及LINE上流傳著一段保五總隊約300名警察，在大雨中聽訓的影片，引發外界憤慨。NPA署長室在接收到網友留言後也回應，已經在第一時間詢問相關單位，要求未來更周延考量。

今日網路上流傳著一段影片，保五總隊舉辦一年一度的南部地區機動保安警力示範觀摩操演，操演結束後約300名警察集合聽訓，當時正下著大雨，在棚子內的長官卻仍繼續說話。雖然時間僅短短的31秒，仍然引發大家強烈不滿。

NPA署長室回應表示，不論在留言板、私訊和LINE群組都有收到影片，放下手機就第一時間詢問業務單位和保五總隊，提醒所有幹部應以同理心體恤執勤同仁。

NPA署長室指，原本在昨日已請業務單位因應目前陳抗活動型態，要求警察單位務實辦理機動保安警力演練，並刪除「大隊隊形演練」項目，改以目前活動常見狀況及趨勢進行演練。

NPA署長室表示，沒想到，一場臨時雨就讓人更清楚瞭解，演練就像實際作戰，1分鐘的現場變化，足以讓原本美好的改革變成大家的不安。考驗的不是一成不變的隊形變換操演，而是所有人的危機處理能力。這也提醒了「沒有最好，只有更好」。文末也強調，已請駐區督察瞭解經過，並要求業務單位未來對此類似狀況應周延考量、妥適處置。

(中時電子報)