300保五警淋雨聽訓 署長：考驗危機處理能力
今日臉書及LINE上流傳著一段保五總隊約300名警察，在大雨中聽訓的影片，引發外界憤慨。NPA署長室在接收到網友留言後也回應，已經在第一時間詢問相關單位，要求未來更周延考量。
今日網路上流傳著一段影片，保五總隊舉辦一年一度的南部地區機動保安警力示範觀摩操演，操演結束後約300名警察集合聽訓，當時正下著大雨，在棚子內的長官卻仍繼續說話。雖然時間僅短短的31秒，仍然引發大家強烈不滿。
NPA署長室回應表示，不論在留言板、私訊和LINE群組都有收到影片，放下手機就第一時間詢問業務單位和保五總隊，提醒所有幹部應以同理心體恤執勤同仁。
NPA署長室指，原本在昨日已請業務單位因應目前陳抗活動型態，要求警察單位務實辦理機動保安警力演練，並刪除「大隊隊形演練」項目，改以目前活動常見狀況及趨勢進行演練。
NPA署長室表示，沒想到，一場臨時雨就讓人更清楚瞭解，演練就像實際作戰，1分鐘的現場變化，足以讓原本美好的改革變成大家的不安。考驗的不是一成不變的隊形變換操演，而是所有人的危機處理能力。這也提醒了「沒有最好，只有更好」。文末也強調，已請駐區督察瞭解經過，並要求業務單位未來對此類似狀況應周延考量、妥適處置。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。