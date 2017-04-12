金正恩出席平壤第13屆最高人民會議

北韓中央電視台今天報導，北韓在平壤舉行第13屆最高人民會議第5次會議，勞動黨委員長金正恩與會。會中未再調動被免職的前國家安全保衛省保衛相金元弘，引發關注。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，會議召開前，新任北韓國家安全保衛相的人選及金元弘何去何從，一直是外界揣測的焦點。

外界普遍認為，會上很可能宣佈剝奪金元弘國務委員資格，但會議並未提及金元弘人事調動的相關內容，其背景引發猜測。

南韓統一部消息人士稱，金元弘是金正恩身邊「紅人」，支撐北韓金正恩的「恐怖統治」，並於去年在第13屆最高人民會議第4次會議上被選為國務委員。

據報導，今年1月中旬，北韓宣告勞動黨組織指導部在對金元弘進行調查後，軍銜由大將（4星）降等為少將（1星）。隨後，金元弘被正式免職。

據悉，金正恩在得知金元弘拷問刑求黨員幹部，且向其做出不實報告後，震怒之下將其降級和軟禁。

從金元弘當天未露面以及未當選慶祝金正恩當選第一書記和當選國防委員會第一委員長5週年的中央報告大會主席團成員來看，「被肅清」傳言可能屬實。

南韓世宗研究所統一戰略研究室主任鄭成長表示，鑒於接替金元弘出任國務委員的人選並未定奪，北韓可能還未任命新的國家保衛相。

南韓的北韓大學院大學教授、北韓問題專家梁茂進分析，由於權力監視機構的負責人（保衛相）不可長期缺位，加上金元弘也未被剝奪國務委員資格，可推測他正在接受革命培訓，隨時有可能復職。

北韓最高人民會議常任委員會在會上任命張吉龍為化學工業相，金明吉接替張炳奎出任中央檢察所長一職。同時，免去金完洙和李明吉的最高人民會議的常任委員職務，並任命朝鮮社會主義婦女同盟中央委員會委員長張春實、祖國統一民主主義戰線中央委員會書記局長兼議長朴明哲為最高人民會議常任委員會委員。1060412

(中央社)