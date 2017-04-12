偏鄉小學生盼書包 印尼總統派員送暖

印尼西加里曼丹偏鄉一群小學生日前上傳影片向總統佐科威喊話，希望能有書包上學去。事隔幾天，佐科威真的派人送書包和文具給偏鄉小朋友，讓各界大喊溫馨。

印尼新聞網站tribunnews報導，西加里曼丹省孟加影縣（Bengkayang）有4名家境窮困的小學生買不起書包，他們日前在師長協助下製作一段影片向佐科威喊話，希望能有書包可以去上學。這段影片在網路造成瘋傳。

佐科威上週得知消息後，立即指派他的私人秘書，運送小朋友需要的物資到孟加影縣，除了所要求的書包，佐科威還贈送他們練習簿、原子筆、鉛筆、橡皮擦、尺、削鉛筆機、蠟筆、拖鞋，以及一整組包括帽子和領帶的制服。

佐科威還贈送數百份物資用品給孟加影縣各校的小學生和中學生們。這些物資裡面有印尼正副總統的照片、印尼國旗、書本、粉筆、板擦、地圖集等。

印尼國務秘書處表示，運送物資的團隊從6日出發，10日順利把這些援助物資交到孟加影縣小朋友們手上。

「每日印尼」（HARIAN INDONESIA）網站也播放這些小朋友收到佐科威援助的物資後，興奮地背起新書包、謝謝佐科威援助的畫面，讓許多網友大讚溫馨。1060412

(中央社)