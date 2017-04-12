印尼西納彭火山再噴發 火山雲竄天際

印尼蘇門答臘島西納彭火山（Mount Sinabung）今天再次噴發，熱煙和火山灰直竄天際。

馬來西亞「星報」（The Star）引述法新社報導，印尼災難單位表示，北蘇門答臘省西納彭火山近日不斷噴發，炙熱的火山雲竄升天際達3公里。

煙霧遮住天空，但一所學校的學童仍持續在戶外玩耍。

地方當局表示，這所學校位於西納彭火山7公里限制區外，因此安全無虞。西納彭火山自2013年起就經常噴發。（譯者：中央社蔡佳伶）1060412

(中央社)