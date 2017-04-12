展覽也能用睡的 好感生活住了才知道

展覽形式越來越多，不只用看的，還可以用睡的，誠品行旅和誠品生活文創平台合作，舉辦好感生活展，以客房空間陳設文創藝術，要民眾住了才知道。

展覽不再是死板板硬梆梆的活動，越來越多展覽強調和民眾的互動，就連飯店客房也可以是文創設計的展覽場域。

誠品行旅開幕滿2週年，今年聯合同集團誠品生活文創平台expo共同策劃「好感生活展」，集結台灣微型文創與眾多設計創作者的作品，讓展覽變成只有「住了才知道」的體驗。

好感生活展規劃了2大展區，分為品牌生活好禮和好感生活體驗，讓觀展者可以實際使用復興苦茶文化的沐浴用品、米糠油製作的手工香皂；好感生活體驗也採用獲得日本Good Design Award的鳥籠造型無線音響，讓生活更有品味。

誠品行旅表示，好感生活展將從即日起展出至12月29日，限量50個場次，每日限量2場，開放2個房間產出，2人觀展費用新台幣8888元，才剛推出就有高詢問度，已經有近5成場次被預約。

同樣是用睡的展覽，主打Made in Taiwan為精神主軸的Home Hotel長期以來也推出「與設計共眠」，和10個台灣設計品牌打造專屬策展客房，引領國際旅客在住宿期間以最純粹的方式與設計共處一室，讓台灣的品味、氣味、人情味陪伴旅客。

Home Hotel表示，「與設計共眠」還強調創造正向、永續的合作循環，每當有旅客「看展」，就會撥出一定比例收益給策展設計團隊，而國際旅客們也透過住宿，以實際行動支持台灣在地設計創作。1060412

(中央社)