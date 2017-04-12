聯航趕人又一樁 武漢女曾遭壯漢架下機

美國聯合航空日前強行將一名亞裔乘客拖下飛機，引爆全球不滿，聯航過去種種不當行徑也陸續被挖出。中國大陸武漢一名留美女學生就投訴，去年也曾因為一句沒有座位，被兩名壯漢架下飛機。

根據外電報導，聯航超賣機位，強拖一名男乘客下機、血濺飛機，媒體肉搜後發現受害男醫師是越南裔美國人。先前也傳出他曾抱怨是因身為華人而遭此待遇，不滿遭受種族歧視。

中國大陸外交部今天在例行記者會上也被問及這名亞裔男子的身分，根據中國大陸外交部官網文字實錄，中國大陸外交部發言人陸慷表示，初步了解，受傷的是越南裔美國公民。中方希望這一事件能夠得到妥善解決。

一名現年23歲的武漢出身、正在美國康乃爾大學攻讀碩士學位的學生向長江日報爆料指出，去年8月14日，她從北京飛往美國紐約機場準備轉機時，因為天氣因素，滯留在機場。

她回憶說，許多乘客當晚就被安排轉機，許多比她後到的乘客也都已經搭機離開，「先走的都是白人，留下我和幾個中東、亞裔的妹子」。直到第二天早上，這名大陸女學生和另一名以色列女子仍未獲得聯航通知，去詢問後，地勤僅表示聯繫不上人。

好不容易被安排搭上15日晚上11時的最後一趟航班，但這名大陸女學生卻在坐定後，被一名男子叫下飛機。一開始她以為是行李超過限制，所以先去取自己的行李，沒有立即下機。隨後又上來一名壯漢，兩個人一左一右、半架著半推著將她架下飛機。

買了單程正規機票，不是學生票，也不是打折票，這名大陸女學生下機後，地勤人員告知沒有座位。她和地勤人員理論，並威脅若是敢再動她一下，她就報警，她才順利回到機上。但那兩名將她架下飛機的男子又上來帶一名同樣也是亞裔女子下機。

這名大陸女學生說，僅管事後以電子郵件、打客服電話向聯航投訴，但聯航完全沒有任何回應。1060412

(中央社)