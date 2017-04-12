台北市：公告地價應每年調整

台北市地政局今天說，公告地價應隨地價變動「每年調整」，才可增加政府每年計徵地價稅基合理性和即時反映地價漲跌。

地政局表示，立法院內政委員會6日初審通過「平均地權條例部分條文修正草案」，把公告地價由現行每3年修改為每2年調整1次，對此修法，表達尊重。

地政局說，公告地價3年一調，因有延遲地價變動及累計調幅過大狀況，直接影響地價稅基的公平合理性，引發各界疑慮。

地政局表示，自民國104年8月迄今，6度向中央明確建議縮短公告地價調整頻率或授權地方得「每年調整」建言與立場。

公告地價若能隨地價動態「每年調整」，當地價上漲時，可避免累計調幅過大，造成民眾稅負沉重或投資者風險管控不易；地價下跌時，也可適時減輕稅賦負擔。

地政局說，為解決現行一地多價問題，縮短公告地價調整頻率後，建議以推動地價單一化為目標，至於課稅地價及稅率則可由中央依課稅目的訂定原則，並授權地方財稅機關可依財政需求、產業政策、民眾負擔等因素，決定稅基與稅率，以提升效率。

至於BOT、地上權地租或公地出租租金部分，地政局表示，已3度行文中央，建議地上權住宅地租計算應與公告地價脫勾。1060412

(中央社)