撙節有成 台南從赤字66億到賸餘3000多萬
台南市政府主計處處長陳淑姿針對105與104年度歲入歲出決算數增減提出說明表示，今年賸餘款3241萬餘元與去年賸餘款20.8億元相較大幅減少，主要是105年度比104年度增加公共建設等支出32億餘元；但是從預算差短來看，卻從原本66.48億預算短絀，執行結果為3000多萬決算賸餘。
陳淑姿指出，105歲入預算為705億餘元，歲出預算為772億餘元，短差66.48億元，但在嚴格執行撙節之下，今年歲入歲出決算賸餘款3241萬餘元。
陳淑姿強調，105年度歲入決算數較104年度增加11.81億餘元，主要是105年稅課收入與規費收入增加及財產收入減少。105年度歲出決算數較104年度增加32.30億餘元，主要用於公共建設支出，例如學校老舊廁所整建、美術館及市圖新總館的興建等。
財政稅務局長張紹源也補充說，105年預算歲入705億餘元，執行結果決算有727億餘元，超收21億9千多萬元，主要超收來自稅課收入，其中地方稅超收20億，7.7億屬於統籌分配稅，2.12億屬於遺贈稅，總超收30億。
張紹源認為，此次整體收入沒有依賴土地售價，全部是非常扎實的收入，市府財政在這6年多來，因倡導節省及堅持租稅合理化，使主計處跟財稅局可以有效管控，加上各局處的協助及體諒，使台南市整體財政從升格時每年大約60至70億的差短，到104年、105年逐漸地決算可以平衡甚至有賸餘，在財政結構上收入也都來自稅課，越來越趨向健全。
(中時)
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