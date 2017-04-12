發福了？ 林志玲驚現包子臉

林志玲有著小巧瓜子臉。（圖／中時資料照）

林志玲被發現臉頰圓潤許多。（圖／取自微博）

第一名模林志玲昨（11日）在長沙出席品牌開幕活動，引來眾多粉絲到場搶見女神一面，但向來都是瓜子臉的她，卻被發現臉頰變圓潤不少，被疑難道發福了？

林志玲昨身穿一字領深色洋裝現身活動，露出絕美鎖骨和香肩，小曬性感又不失優雅氣質，敬業地擺出不同Pose，加上甜美一笑，迷倒眾多粉絲。不過，她頂著新髮型亮相，卻被發現招牌瓜子臉慘變成肉包臉。從照片看來，林志玲的雙頰貌似腫了一些，但也有人認為應是髮型與整體造型不搭，笑稱「得罪髮型師」，或是拍攝角度所造成的錯覺，大讚女神還是美。

(中時電子報)