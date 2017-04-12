發言遭年輕人激烈反嗆 徐重仁幕僚：總裁感到難過

全聯福利中心總裁徐重仁。(中視新聞部提供)

「年輕人太愛花錢!」流通教父徐重仁昨在新書發表會上一席話，意外踩到年輕族群地雷，又因粉絲頁激烈留言被全聯小編刪除，更是怒吼聲不斷，徐重仁幕僚表示，總裁得知此事感到難過，認為自己的話被斷章取義了。

根據經濟日報報導，徐重仁的幕僚私下透露，徐重仁看過網路相關言論後有點難過，覺得自己的談話被片面解讀。他當時是出自善意，以長輩身分勉勵時下年輕人，要看長不看短，並非託大向年輕人說教。

由於早先全聯小編幾次創意PO文，引起廣泛關注，為全聯形象加分不少，不料總裁言論踩到年輕族群地雷，被毫不留情地反批揶揄，有部份過激留言因此被小編刪除，反更引眾怒與酸言。有網友挖苦「小編辛苦了！希望你們家總裁可以一次幫你加6萬元」，還有人放話「對不起我太會花錢了，為了省錢以後絕對不會到全聯買東西的」。

(中時電子報)