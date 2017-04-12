長榮：染麻疹空姐同班組員 健康無異狀
疾管署今天公布，一名長榮空姐曾到法國、曼谷等地，在國外染麻疹，目前掌握170名接觸者。長榮航空表示，與染麻疹空姐同班組員已被要求自主管理，健康都無異狀。
長榮航空說，這名染麻疹空姐7日返台後，8日及9日因出現連續兩天出現劇烈頭痛就醫，今天由疾管署確診為麻疹病例。
長榮航空表示，這名染麻疹空姐返台後即未再執行勤務，目前在家居家隔離。同班機空服組員也已被要求自主健康管理，健康都無異狀。1060412
(中央社)
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