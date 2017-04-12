租賃住宅條例草案 8年建20萬社會宅

行政院副院長林錫耀今天表示，行政院會明天將通過租賃住宅市場發展條例草案，未來預計8年興建20萬戶社會住宅，希望可以促進租屋市場健全，讓房東和房客都可以獲得保障。

民主進步黨今天下午舉行中常會，由民進黨發言人吳沛憶會後轉述會議內容。與會的林錫耀報告指出，行政院院會明天會通過租賃住宅市場發展條例草案，將完成8年20萬戶社會住宅，其中12萬戶由政府興建，8萬戶由民間進行包租代管。

林錫耀說，預期這個條例未來能促進租屋市場健全，提供誘因讓房東願意加入社會住宅，讓房東和房客雙方都能獲得保障。

民進黨立法院黨團總召柯建銘報告指出，立法院在辦前瞻基礎建設的公聽會，目前已舉行2場，未來共計完成6場。

柯建銘說，前瞻基礎建設條例是本會期重中之重，希望公聽會後順利通過審查，接下來是特別預算審查，希望立法院不分朝野、以國家經濟優先盡速完成審查。1060412

(中央社)