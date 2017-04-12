其實沒有亞斯伯格症？柯P：沒經診斷

台北市長柯文哲自稱有「亞斯伯格症」，常把失言、暴衝表現歸咎自己是患者，上海為了6月的雙城論壇，還請3名專家詮釋柯的言行，但議員王欣儀指出，柯選前在電視受訪稱自己不是亞斯伯格症患者，日前談大巨蛋又稱自己是，前後說法矛盾。柯文哲今坦言，「沒有經過正式診斷。」

柯文哲選前上政論節目曾說，自己不是亞斯伯格症患者，他兒子才是，但日前接受媒體專訪談大巨蛋，卻說自己與趙藤雄就像「亞斯伯格症遇上頑固老人」。最近還傳出大陸為了雙城論壇，找來3名專家研究柯的言談舉止。

王欣儀今詢問，柯究竟是不是亞斯伯格症患者？柯回稱「是，也不是」，因為沒有正式診斷過，他兒子才是。反遭王痛批，柯標榜正直誠信，講話卻自相矛盾，「到底是亞斯伯格症還是雙重人格？」質疑他為吸引同情、引發話題，才故意稱自己有症狀。

柯表示，美國把這個診斷拿掉，醫學上不用這個名稱，改叫輕微自閉症，之後才坦承，他沒有正式診斷，只是有這個傾向，疾病常有一個範圍，這應該是很輕微。

王欣儀不滿說，沒有就沒有，未經診斷就不要拿來說嘴，這對真正的患者及家屬不公平；對此柯僅說，「好啦」。

(中時)