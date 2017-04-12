解聘員工惹風波 農會大樓遭查封
苗栗縣大湖地區農會近年人事風波不斷，農會大樓下午破天荒遭債權人會同法院執行處人員到場張貼公告，查封農會本部大樓，農會職員議論紛紛。
大湖地區農會前員工張炫鐘原為信用部新開分部主任，去年7月農會以違反勞工工作條例為由解聘，張男不滿農會以不正當理由將他解聘，向法院提起訴訟，法院判決農會應予復職並補發停職期間約40餘萬元薪資。
張炫鐘指控農會以子虛烏有罪名無預警解聘，法院判決後隨即提出復職申請，但農會卻一再拖延，不理會他復職訴求，本月又召開人事會議再度決議解聘他，他批評，若所有企業都這樣對待勞工，「勞工權益何在？」，他以債權人名義申請強制執行是要凸顯問題，希望雇主能依法行政。
大湖地區農會總幹事徐欽志表示，張炫鐘任職期間因違反勞工工作條例，去年6月底經人評會決議從7月1日起解除雇傭關係。
苗栗地院判決後，今年3月初接獲張男存證信函要求復職，但當時正值農會改選期間，無法召開人事會議討論事案，選後再度召開會議，仍決定解聘張姓員工，徐欽志坦言，「這是過去選舉恩怨的餘波盪漾，還是第一次遇到農會大樓被貼上封條。」
徐欽志說明，農會並非不願意支付薪資，因法院僅判決應補發「停職日起至復職日止」薪資，4月初再度召開人評會仍維持張員解聘決議，雙方對於「復職日」日期認定不一。
徐欽志說，農會將委託律師「釐清到底該付多少」，他也強調貼上封條後農會仍正常運作，未禁止人員進出，遊客還是可以前往消費，員工繼續上班，營運沒有問題。
(中時)
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