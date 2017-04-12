俄國鬆口 蒲亭可能會美國務卿提勒森

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中告訴記者，俄國總統蒲亭今天稍後可能會見來訪的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。

培斯科夫說，若提勒森和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）認為有必要就他們的談話向蒲亭進行簡要說明，這項會面「絕對有可能」舉行。提勒森和俄國外交部長拉夫羅夫正在莫斯科舉行會談。

培斯科夫並說，西方強權呼籲俄國停止支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），形同給了恐怖分子坐大的機會。（譯者：中央社蔡佳伶）1060412

(中央社)