台鐵出現遛鳥俠 車上瞄乘客邊擼管

台鐵今天出現遛鳥俠，遭網友直擊PO網。（徐養齡翻攝）

台鐵一班列車12日驚傳出現「遛鳥俠」，有乘客直擊1名年約中年的男子跨坐在椅子上，另隻手握著從褲襠掏出的生殖器，場面甚為噁心，該乘客將畫面交給警方，並PO網呼籲網友留心。

鐵路警方表示，該名男子搭乘從台北開往新竹的列車，一到新竹站便火速跑下車，目前正過濾其身分，依《公然猥褻罪》偵辦中。

(中時)