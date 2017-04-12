兩次性侵女員工未遂 色老闆判賠40萬

新竹縣郭姓老闆覬覦一名19歲女員工美色，去年找女子喝酒到深夜，趁她略有醉意時，強行企圖脫衣性侵，女子哭泣反抗才作罷，但她擔心丟工作未對外聲張。

郭男食髓知味，之後帶著女友一起約女員工去喝酒，灌醉後回到店內，趁機支開女友，強行對女子喇舌，並將她壓倒在地，女子大哭反抗未被得逞。

地院刑事庭審理後，依2次強制性交未遂罪判郭3年4月徒刑，女子另提出民事求償100萬元，民事庭法官認女子貞操權遭被告不法侵害，受到精神上損害，判郭男需賠償40萬元。

(中時)