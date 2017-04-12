射紋陸龜寶寶頭好壯壯！健康秘密來自愛吃菜

剛破殼的幼體射紋陸龜，膚色較為粉嫩，要經過約一個月的時間才會慢慢轉變為黃色。（台北市立動物園提供）

動物園又有萌寶寶誕生了！射紋陸龜寶寶愛吃桑葉、愛吃菜！頭好壯壯好健康！是台北市立動物園兩棲爬蟲館再度成功孵化射紋陸龜寶寶，為珍稀陸龜圈養族群的永續挹注新希望！原產於馬達加斯加南部的特有種生物-射紋陸龜，近年來因棲地破壞與盜獵走私等因素，野外族群數量快速減少，已被列入極度瀕危Critically Endangered物種，亟需專業團隊協助復育。

射紋陸龜的幼龜會使用嘴巴前端的軟齒咬破蛋殼，軟齒在幼龜破殼而出之後兩個月之內便會脫落。（台北市立動物園提供）

這群剛破殼而出的幼龜寶寶活動力旺盛，好奇地在巢箱中四處爬來爬去，迫不及待地想探索生命的奧秘！射紋陸龜又稱為輻射龜，主要是因為牠們背甲上有黃色放射狀紋路，從每一個板塊中心發散而得名，而且每隻個體的紋路都不盡相同。

動物園所照養的成熟個體中，平均每隻背甲長約40公分，體重可達10公斤，保育員每個月都要為這群嬌客秤量體重，一隻一隻輪流抱上抱下的，可真像重訓一般。射紋陸龜的主食是桑葉和青菜，偶爾也會提供牠們營養豐富的熟蛋和水果，以補充動物性蛋白質及維生素。

大部分射紋陸龜的個性溫和平淡，不過群體中總是有些例外狀況，像是「痞子」與「球球」這兩隻個體，比起其他陸龜就顯得很「歹鬥陣」！領域性超強又老是想獨霸食物的牠們，常常目中無人地把整隻腳跨在樹枝上，不讓其他陸龜靠近分一杯羹；甚至會衝撞其他個體或保育員！

射紋陸龜在選定對象後，雄龜會緊緊跟隨在雌龜身邊努力地進行追求，倘若是雌龜沒有馬上來電，雄龜除了會嘗試將雌龜抬起外，還會繞到牠的面前，彷彿是想要對方睜大眼睛，仔細看看自己的「帥勁」一樣。

有時候雄龜會不小心爬到別的雄龜身上，被壓住的一方可是會不斷地搖著尾巴與身體掙扎著離開，烏龍情境顯得相當有趣。每到繁殖季節，保育員會經常巡視與翻動活動場的土壤，一方面讓雌龜可以輕鬆地挖洞產蛋，另一方面則是能及時把蛋挖出來進行人工孵化。

準備就緒的雌龜平均每次產約8到10顆蛋，蛋殼較為堅硬，外觀就像乒乓球一樣。成功受精的射紋陸龜蛋孵化時間約3個月左右，幼龜會使用嘴巴前端的軟齒咬破蛋殼，軟齒在幼龜破殼而出之後兩個月之內便會脫落。在漫長的人工孵化時間裡，保育員得時時注意溫度及溼度的控制，也會將蛋逐一照燈檢查，若是發現未授精或死亡的蛋便直接取出，避免讓腐壞的蛋污染了其他正在發育的蛋。

剛破殼的幼體，膚色較為粉嫩，要經過約一個月的時間才會慢慢轉變為黃色，而背甲的紋路也都不相同。幼龜孵化後仍然會待在孵化器中，繼續保溫及保濕，到了成長狀況穩定後，才會移到另一個巢箱，在此階段幼龜在卵黃囊的營養供輸下，可以維持長時間不進食，直到腹甲上的卵黃囊被完全吸收密合，就可以跟其他較成熟的幼體一起生活了。目前五隻新孵化的個體，都相當地健康活潑，尤其在離開孵化器轉換到新的環境時，總會好奇地在巢箱中爬來爬去，到處探索。

射紋陸龜在野外面臨棲地破壞、人類偷獵、收藏甚至食用等威脅，以致數量大幅遞減，因而名列IUCN極度瀕危物種，亦屬於台灣一級保育的重點物種。陸龜深受大小朋友的喜愛，但也造成走私問題日趨嚴重，若真的非常喜愛牠們，可以經常到動物園的兩棲爬蟲館看看牠們，請千萬不要違法購買飼養哦！

(中時電子報)

射紋陸龜的主食是桑葉和青菜。（台北市立動物園提供）