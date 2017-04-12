花酒風波 空軍新任馬基隊長到任

空軍馬公基地勤務隊傳出校官喝花酒風波後，包括隊長幾乎全部調職，新任馬基隊隊長游添銘今天由空軍副司令胡開宏佈達到任，隨後拜會縣長陳光復感謝縣府長期以來給予空軍的協助與支持。

空軍馬基隊在3月21日包括副隊長許玄龍等人蹺班，帶多位校官等人外出到越南店飲酒等涉足不正當場所，遭人爆料後，軍方自行查獲屬實，包括甫到任僅有2個多月隊長李漢強等人受連帶處分。

新任馬基隊隊長游添銘今天佈達到任後，在台南空軍443聯隊長盧建中陪同下拜會縣長陳光復，感謝縣府及地方對於空軍官兵弟兄的支持與照顧，也強調軍民本一家，只要縣府有任何需要協助的地方，軍方定會盡力協助。1060412

(中央社)