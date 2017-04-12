落實少年保護 監院促司法院法務部改進

監察委員林雅鋒調查指出，少年事件處理法明定少年法院有先議權，但實務上檢警為偵查需要拘提、偵訊少年，要求司法院及法務部檢討改進，落實對少年保護。

監察院司法及獄政委員會今天通過林雅鋒的調查報告，函請司法院及法務部檢討改進。調查報告指出，少年事件處理法基於保障少年健全自我成長之立法目的，對非行少年採取保護優先原則，明定少年法院有先議權，但司法實務上檢警為偵查犯罪需要，在少年法院（庭）先議前，常見將少年以嫌疑人身分進行拘提、偵訊，明顯違反國際公約及台灣少年法制的基本精神。

監委調查指出，少事法明定少年法院對少年事件有先議權，然因該法欠缺受理移送或報告前程序規定，各少年法院（庭）依司法院92年3月3日第1期業務研討會結論，拒絕警方對非行少年聲請同行書，導致司法警察機關基於實務需要，常將少年事件連同相牽連的成人共犯案件報請檢察官指揮偵辦，由檢察官以嫌疑人身分簽發拘票拘提少年到案，未採取去刑事化措施，對少年的保護不周。

監委認為，該會議結論不僅違反少事法的立法精神，除顯有不當外，更不應對檢警人員產生拘束力，司法院及法務部允應重視此現象，並貫徹保護少年優先的少年法制精神，研議由法官於事前介入審查。

監委指出，現行少年法制對於非屬現行犯的非行少年，在法院依保護事件程序調查審理前的程序規定有缺漏，對於少年告知事項、隔離訊問、陪同人員等規定亦有不足，司法院身為主管機關，卻徒以「檢警在固有偵查階段依刑事訴訟法對少年進行詢問訊問時，需注意法律及公約規定」等語，希望第一線檢警自行注意保護少年，實屬卸責失職

監委說，應儘速推動修正少事法，於修法完成前，司法院及法務部宜研議於相關的審理規則及注意事項中明定其程序。1060412

(中央社)