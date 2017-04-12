日本巧克力大師讚屏東可可潛力佳
屏東六堆地區近年來推動種植可可樹，目前面積已近300公頃，也打造許多私人巧克力品牌。日本著名巧克力大師土屋公二，到屏東參訪交流後表示，屏東的可可品種十分優良，如果後製做得好，會是很棒的巧克力產品，未來潛力十足。
可可樹種植環境單純，近年來六堆不少農民採在檳榔樹下間作，長得很好，種植面積逐年提升。屏東縣內埔鄉文化促進協會總幹事黃琬倫表示，屏東的可可種植面積不但全台最大，本土品牌也多達25個，是台灣的巧克力王國。
日本巧克力大師土屋公二，曾於1999年在東京涉谷區創立「Musee Du Chocolat Theobroma」，引領日本巧克力熱潮。他時常到世界各地了解當地可可產業，也受邀到屏東參觀考察，進行台日的巧克力交流。
他到內埔的可可園繞了一圈後，對台灣可可的品質讚不絕口，甚至還發現少有的Cirollo品種。他說，台灣可可品種優良，味道濃、果實又大，只要後續的發酵、乾燥做好，便能製作非常棒的巧克力產品。雖然台灣可可的歷史不長，但未來潛力十足。
黃琬倫說，可可果有很高的營養價值，外國進口的可可很多都已去掉這部分，價錢雖然便宜，但營養性不如台灣可可。台灣可可也能加工成健康堅果、美妝保養品等，提高經濟價值。
(中時)
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