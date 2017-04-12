專職中繼不再兩頭燒 蔡明晉繳出好內容

蔡明晉今年專職中繼，表現相當出色。（中時資料照 葉姵妤攝）

富邦悍將投手蔡明晉，從前兩年先發、中繼兩頭跑的角色，今年專職中繼，目前自責分率僅1.04表現相當出色，蔡明晉說，其實中繼跟先發對自己來說，沒有太大的差別，都希望能繳出好的內容幫助球隊。

蔡明晉本季目前中繼出賽6場，共投8.2局，僅失1分，扛下富邦牛棚的重要角色，蔡明晉回應，其實從以前自己都是以中繼為主，只是最近兩年有擔任比較多的先發，相較起來比較好調整。

至於曾經先發、中繼兩頭燒，蔡明晉坦言，以個人來說，自己是比較喜歡先發出賽，不過不管在哪個位置，就是繳出自己該有的表現，把自己準備、表現好，尊重教練團的安排。

而今年首次披上國家隊戰袍，在季初參與經典賽，是否擔心體力問題，蔡明晉回應，不會去思考或擔心體力上面的調配，就是好好的一場一場出賽，如果發生了，到時候在與教練團溝通，一定會有解決的方法。

(中時電子報)