奧塞美術館30週年大展 免費午後沙龍講座登場

《印象左岸》展出包括梵谷《午睡》、米勒《拾穗》等69件作品，總保值超過新台幣150億元。圖為米勒《拾穗》。（圖/本報系資料照片 鄧博仁攝）

今年四月不必遠渡重洋，亦能近距離欣賞殿堂級藝術師作品，「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」亞洲巡迴僅兩站，第二站選定台灣，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等69件藝術大師作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果。

主辦單位為讓民眾更深入瞭解十九世紀西方藝術各畫派代表性作品，特別舉辦免費沙龍講座，除展前四月六日邀請現任法國馬賽市立美術館館長MR. Xavier Rey分享藝術流派與賞析經典畫作之外，展覽期間也特邀藝術界重量級講師國立臺灣藝術大學劉俊蘭教授、鄭治桂助理教授、國立中央大學曾少千教授，將為大家帶來十九世紀西方藝術史精彩演講，歡迎民眾一起參加。

圖為參觀者欣賞畫家雷諾瓦的「大裸女圖」。(圖/中央社)

本展展出畫作皆與十九世紀西洋史息息相關，其歷史、政治、藝術流派發展對普羅大眾稍顯艱澀難懂，故規劃一系列沙龍講座使民眾能透過講座更清楚明瞭十九世紀藝術脈絡，為回饋民眾講座全程免費，活動當天自由入場無需事先報名，請民眾千萬要把握機會！

「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」於4月8日起至7月24日止在國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓磅礡登場，近年台灣最令人期待的藝術盛事，怎能錯過。更多即時展覽資訊請至Facebook粉絲團「奧塞美術館30週年大展-印象•左岸」查詢。

為紀念法國最具代表性博物館之一的「奧塞美術館」建館30週年，國立故宮博物院舉辦「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」。圖為參觀者欣賞畫家勒費弗爾的「真理」。(圖/中央社)

奧塞美術館三十週年大展 午後沙龍系列講座

4/15六) 下午2-4點 鄭治桂老師主講:奧塞美術館穿越十九世紀 古典與浪漫的印象到末世紀的象徵之美

5/06(六) 下午2-4點 劉俊蘭教授主講:展覽中的藝術變革，1848-1895

6/10(六) 下午2-4點 曾少千教授主講:由聖入凡的身體故事

以上各場均每場限250名。

(中時電子報)