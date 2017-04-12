金山甘藷越冬苗 產量有望成長

金山甘藷實施越冬苗計畫獲得成功，今年產量有望再增加。（新北市金山區公所提供）

新北市農業局去年結合公所、農會、產銷班，首次在北海岸實施金山甘藷苗越冬計畫，成功抗寒並孕育出口感極佳的金山甘藷；今年金山甘藷越冬苗種植面積擴大，若順利，產量可望比去年進一步成長。

新北市農業局表示，今年是執行甘藷越冬試驗計畫的第2年，種植面積約1.31公頃較去年增加0.56公頃，經農會申請，核發補助經費給產銷班，用來搭建鐵製棚架等保溫資材，提升甘藷越冬苗的存活率。

金山區公所表示，大屯火山系形成獨特的黑壤土質，排水性佳，種出來的甘藷口感、營養價值高，廣受全國民眾喜愛，但當地受冬天東北季風的影響，無法培育苗栽，每年4到5月都須從南部選購3百萬株藷苗種植，耗費成本；經在地農友努力，甘藷越冬計畫獲得成功，預計今年甘藷產量有望比去年成長。

(中時)