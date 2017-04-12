周杰倫冒雨逛逢甲夜市 昆凌挺5月肚陪買雞爪凍

網友分享在逢甲夜市巧遇周杰倫夫妻，右白圈處為周杰倫，左白圈處為昆凌。（圖／取自MRJ台灣官方微博、周杰倫歌迷網官方微博）

周杰倫為店家簽名、與粉絲合影。（圖／取自周杰倫資訊網官方微博）

昆凌現身台中超商。（圖／取自周杰倫歌迷網官方微博）

周杰倫與昆凌今年將迎接二胎兒子。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫今年2/14情人節宣布老婆昆凌懷上二胎，且暗示男寶寶降臨，集滿「好」字。近日網友捕獲野生周杰倫帶老婆遊台中，除了親切幫粉絲簽名、合影，夫妻倆還冒雨現身逢甲夜市買雞爪凍，網友笑虧：「吃貨夫妻無誤」。

昆凌今年2月宣布有喜，如今大約有5個月身孕，「周杰倫資訊網官方微博」昨(11日)爆料天王出現在台中一處餐廳，除了幫店家簽名留念外，更大方與粉絲合影，「周杰倫歌迷網官方微博」則分享另一組昆凌在超商買東西照片，以及和周董現身夜市照。

照片中可見周董夫妻和朋友冒雨到逢甲夜市逛街，周杰倫在友人撐傘下站在雞爪凍攤前，他戴著黑帽、黑口罩眼神直盯食物，而後方的昆凌挺著5月肚同樣在友人幫忙撐傘下耐心等老公買食物，夫妻倆雖坐擁約50億台幣身家，但作風樸實親民，粉絲也讚：「永遠都要情侶裝情侶褲情侶鞋子，偶爾還會把老婆的衣服穿出來，每一刻都跟老婆甜蜜的周杰倫先生」、「娛樂圈一股清流，這樣的愛豆再粉一萬年」。

(中時電子報)