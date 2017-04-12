韓檢：朴槿惠可能於17日遭正式起訴

南韓檢方今天表示，醜聞纏身的前總統朴槿惠可能於下週初遭正式起訴，並為導致她下台的貪污醜聞接受刑事審判。

美聯社報導，朴槿惠自上個月底被逮捕以來，就關押在首爾附近一處拘留中心；檢方指控她與閨蜜共謀向企業敲詐錢財、收受企業賄賂及犯下其他不法行為。

首爾中央地方檢察廳官員說，朴槿惠可能將於17日被起訴，但未說明她將面臨何種指控。

在朴槿惠未遭起訴的情況下，檢方拘押她的期限將於19日截止。

倘若遭到起訴，朴槿惠在審理期間將繼續被關押，法院審理過程最長可達6個月。假如金額龐大的收賄罪名成立，她恐面臨終身監禁。（譯者：中央社劉文瑜）1060412

(中央社)