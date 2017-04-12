全球最重女性 埃及婦女成功甩肉242公斤
被認為是全球最重女性的36歲埃及婦女艾提，在印度醫生開刀減重外加指導控制飲食下，主治醫生今天宣布，艾提成功甩肉242公斤，減重約一半。
體重曾經高達504公斤的艾提（Eman Ahmed Abd ElAty），2月搭乘貨機到印度孟買賽菲醫院（Saifee hospital）接受減重治療。
艾提的主治醫生拉達瓦拉（Muffazal Lakdawala）12日告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times）等印度媒體，艾提經過特殊飲食1個多月，並於3月7日接受減重手術後，目前體重262公斤。
拉達瓦拉指出，艾提手術後恢復狀況超過他的期待，從艾提抵達印度後，透過手術加上飲食控制成功減重242公斤。
醫療團隊原本認為艾提在接受減重治療後體重會緩慢下降，但沒想到艾提的體重急速下降。
拉達瓦拉3月在手術後曾對媒體表示，艾提最初的減重是因為體內水分快速流失，預計未來幾個月中，每個月可再減重20到30公斤。
體重過重的艾提過去長期待在埃及亞力山卓（Alexandria）家中無法出門，後來中風，長期臥床，因而引發糖尿病、高血壓、睡眠窒息等連串症狀。
艾提的家人去年10月找上拉達瓦拉後，拉達瓦拉決定免費幫艾提動手術。艾提並於今年2月11日搭乘經特別修改的空中巴士飛機，到印度接受減重治療。1060412
(中央社)
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