人臉辨識誰最有市長相 姚文智笑說假民調

人臉辨識技術搭無人機秀，今天在「台北國際安全博覽會」登場。當立委姚文智站在人臉辨識鏡頭前，主持人馬上說最有台北市長面相，姚文智笑說這是「假民調」。

國產無人機大廠經緯航太與NEC台灣合作，推出人臉辨識技術搭無人機，在南港展覽館展出。

民主進步黨立法委員姚文智指出，現在離台北市長選舉時間還很遠，但他在展場強調，自己推動松山機場遷建，未來可以規劃成首都中央公園，也可以成為無人機愛好者的飛行場，讓無人機文化在台北市生根茁壯。

他認為，松山機場改建成400公頃的中央公園，台北市可以成為亞洲空氣最好的城市；加上建築高度限制解除後，透過公辦都更，讓老社區再生，可吸引全球最大的服務業、金融業、跨國大企業來台北市。

他說，中央公園讓台北市有好空氣，吸引跨國企業來台北，不必到空氣品質不好的北京。將台北市建設成有競爭力的世界城市，也是迎接下一個世代的改變。

一旦松山機場遷建之後，他認為，台北市的自由度多很多，因天空解嚴，市民可以放風箏，玩無人機也不必擔心國防部說要把它擊落；若進一步開放商務直升機業務，不但擴大商機，更可有效提供救援、後送醫院等相關服務，提升都市競爭力。

他透露，現在台北市大樓頂有H型字樣，按理可降落直升機的地點，其實很多都是假的，只有榮總才是真的可降落直升機。

另外，他建議，無人機可搭配人臉辨識技術深入災區，可以協助災民家屬進行初步的協尋，讓外界可以提早知道自己家人平安與否，對經緯航太與NEC台灣的技術合作深感期待。1060412

(中央社)