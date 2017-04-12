唐鳳出席首爾國際駭客防禦大會

行政院數位政委唐鳳受邀出席在首爾舉行的2017年國際駭客防禦大會「CODEGATE 2017」，在專題演講闡述總統蔡英文上台後，台灣社會更趨開放的現象。

首次訪韓的唐鳳在首爾東大門設計廣場（DDP），參加CODEGATE安全論壇舉辦的全球安全會議，並發表主題演講，題目是「第4次工業革命時代與安全：電子政府（4th Industrial Revolution and Security : E-Government）」。

唐鳳透過電腦Power Point圖片搭配講述台灣大學生佔據立法院長達22天的太陽花運動，她說，大學生反對兩岸簽署服貿協議，是因為立法院和行政院裡的政客和官僚與國民欠缺溝通。尤其值得一提的是，駭客在太陽花運動中扮演了不可或缺的角色。

她說，她之所以被延攬入內閣，出任行政院數位政務委員，確實與太陽花運動有著不可分割的關係。

主辦單位CODEGATE安全論壇介紹指出，駭客出身的唐鳳，12歲時自學編程，16歲創立網絡公司，之後與蘋果、BenQ等企業巨頭進行項目開發，還開設討論公共政策的網站。唐鳳去年35歲出任台灣有史以來最年輕的政務委員後，致力推動強化政府部門與公共社群對話的「開放政府」管道相關政策，積極擴大國民參與空間。

唐鳳還應邀和機器人等參加CODEGATE 2017的剪綵儀式，受到主辦單位高度禮遇。

CODEGATE大會今年第10屆，由韓國未來創造科學部主辦，韓國網絡振興院和CODEGATE安全論壇承辦，於11至13日在首爾東大門設計廣場（DDP）舉行。1060412

(中央社)