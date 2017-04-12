台南小4女童疑負氣 上吊身亡

台南市一名國小四年級女童11日晚間，在家上吊身亡，家人發現後立即抱著女童直奔奇美醫學中心急救，但女童到院前已無生命跡象，搶救後，仍無力回天，由於女童離開家人視線未幾就發生憾事，加上未留遺書，死因仍待釐清。

事發當時，家人原本在屋內要叫女童吃飯，卻毫無回音，到屋外查看才赫見女童做出傻事，趕緊上前搶救送醫，家長情緒相當激動自責。

警方調查，女童疑因被唸或其他原因，萌念尋短，昨晚竟在家門外、一處離地約150公分鐵窗上吊。警方基於保護女童家屬也未多透露。

台南市教育局表示，女童平時並無異狀，校方獲報後，立即協助家長處理後續事宜，也於今天上午召開緊急會議，並由輔導教師進行珍愛生命教育宣導及學生心理輔導。

教育局也同步擬訂安心文件予全校師生，由學生攜回和家長分享，提醒家長放心並多留意學生身心狀態，若發現學生情緒不穩或出現驚慌、恐懼、哭泣等現象，可向導師或輔導室尋求協助。

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(中時)