新北「海洋防衛隊」募集中！盼民護海洋、愛生態

專業潛水人員清除海底覆網情形。（新北市漁業處提供）

新北市政府前於105年8月宣佈成立「海洋防衛隊」以來，迄今已有62位熱心民眾報名，農業局將在6月海水溫度回暖時，辦理「海洋防衛隊」覆網清除知識及技能訓練計畫，特請資深覆網清除潛水公司教練及醫生為大家講解訓練，並邀請原本報名62位隊員以及其他有志民眾共襄盛舉。不論是否具備潛水技術，海洋防衛隊都能有你的角色，讓我們一起為海洋棲地保育工作盡一份心力。

覆網˙海底幽靈捕撈（Ghost Fishing）嚴重影響海底生態，覆網清除風險高

漁船在使用網具捕撈時，部分網具因拉扯斷裂而遺失，隨海流、潮汐等漂流至礁岩區並覆蓋於礁岩上，形成礁區覆網，礁岩附近的生物被破碎網具纏繞無法掙脫，死亡後又被其他生物視作食物而靠近碎網，再次罹網纏繞死亡，故稱為幽靈捕撈（Ghost Fishing），周而復始無聲無形進行，嚴重影響台灣海洋環境生態。

專業潛水教練表示，潛水有時會看到有魚被破碎漁網具纏繞，會用隨身的安全剪刀或潛水刀割除漁網具釋放魚兒，但是要非常注意自身安全，有時漁網具可能廢棄已久，覆蓋一層厚沙泥巴，當牽動網具時，有可能會揚起泥沙，視線受阻，甚至網具漂起纏繞裝備，所以要遵守潛伴制度，請同伴協助，不可以莽撞，也要隨時注意殘壓（氣瓶空氣剩餘量），以及排除容易氮醉(肺內高壓氮氣產生麻醉作用)的潛水隊員，不可深潛。海洋防衛隊課程規劃中，源頭減少從一次性物品開始

農業局長李玟表示，新北市政府為了減少網具流失機會，積極限制及管理刺網漁業，但遺失的漁網具與岸邊其他廢棄物來源眾多，又受潮流海浪拍打攜帶下遍布海岸線，清除人力經費甚鉅，成立「海洋防衛隊」的宗旨是聚集有志民眾，讓民眾能夠自主形成通報及清除系統，不論是具備潛水技術或是能夠參與岸邊撿拾，只要快速反應覆網地點，減少海底覆網與岸邊垃圾，都能為海洋生態盡一份心力。

新北市將在6月海水溫度回暖時辦理「海洋防衛隊」學科與術科教育訓練，歡迎有志民眾及潛水人員能踴躍報名，學科部分將充實學員海洋廢棄物相關知識，適合一般民眾參加，術科內容分為覆網清除基本知識與水下覆網清除，適合已有基本潛水能力者參加。

農業局也在這邊呼籲，減少使用一次性物品，一次性物品多半輕盈難分解的塑膠材質，難以固定回收，隨風及河流帶往大海，等到海洋被那些塑膠袋、吸管、保特瓶淹沒時，那真的是無法挽回了。民眾到海邊遊玩時也能隨手撿拾垃圾，還給海洋一片寧靜，多使用環保餐具，環境是大家的，需要你我的保護。

(中時電子報)