聽障者就職 竹北就業中心當推手
具有先天性聽語障的傅品森擁有大學文憑，但因先天性障礙，屢在求職路上受挫，2年前，他到竹北就業中心登記求職，後經協助在聯發紡織擔任包裝作業員，他發揮樂在工作、主動學習精神，在短短1年半時間內，通過公司年度考核成為品管部儲備幹部。
傅品森是家中4名手足中，唯一具有先天性聽語障礙者，但有家人的包容與支持，他在小學到高中就讀啟聰學校，到大學時，才發現障礙仍影響他求學，但他不畏艱苦，比別人多費2倍以上時間，仍順利完成學校。
傅品森老家在苗栗大湖，雙親務農、種植草莓，傅品森大學畢業後，曾在台北從事短期的工地綁鐵粗工、成衣廠作業員，2年前他到竹北就業中心登記求職，就服員陳延綽了解他的需求後，特別開立僱用獎助卡、跨域就業津貼補助推介卡，並為他申請縣府手語老師陪同面試，聯發紡織也願意聘用他，讓他擔任包裝貨物搬運工作。
傅品森在聯發紡織發揮所長，由於態度認真，也讓他擁有好人緣及工作發展，主管認為他是可造之材，不斷為他加薪、加級，期望培訓他成為品管部幹部。勞動部發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，傅品森的住處，與公司距離30公里以上，當時待業超過3個月，適用跨域就業津貼，每個月補助品森租屋費6成，最長12個月，此舉可減輕求職者的經濟壓力，讓他可安心工作，並提供雇主僱用獎助每月12000元，提高僱用意願，進而成功媒合，達到勞雇雙贏。
(中時)
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