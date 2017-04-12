螞蟻金服攜手印尼網路集團發展數位金融

鳳凰新聞報導，螞蟻金服和印尼Emtek集團今日宣布成立合資公司，開發行動支付產品、在印尼市場提供數位金融服務。

據了解，Emtek集團是印尼指標性媒體與互聯網企業，旗下擁有多家電視台、入口網站等。雙方預計將先服務Emtek集團旗下多功能社交軟體黑莓BBM用戶，該軟體在印尼每月活躍用戶逾6千萬人。

印尼擁有2.6億人口，是去年全球互聯網用戶增長速度最快的國家，今年印尼智慧型手機用戶突破1億人次，用戶數世界排名第4，僅次於中國、印度和美國。

(工商)