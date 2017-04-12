「卡爾文森號」改變計畫 將與日本再度聯合軍演

日媒報導，海上自衛隊近日將與以美國海軍核子動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）為首的第1航母戰鬥群舉行聯合軍演。此次軍演乃為了牽制再三發射彈道飛彈持續挑釁的北韓。

《朝日新聞》指出，這次美日聯合軍演的地點是在東海、九州西方海域。卡爾文森號率領的第1航母戰鬥群原本預定從新加坡出發，駛向澳洲，但日前改變行程，北上航行駛向朝鮮半島近海，預計本月下旬抵達日本的近海。

日本防衛省開始研議，海上自衛隊與美國海軍航母領軍的戰鬥群舉行聯合軍演的日程，以及出動艦艇的數量。預計海上自衛隊的護衛艦將參加演習，進行巡航的演練。

日經報導，海上自衛隊的護衛艦3月27日至29日，剛與在東海結束美韓聯合軍演後南下的卡爾文森號舉行聯合軍演，因卡爾文森號改變了原訂從新加坡赴澳洲的計畫，轉向朝鮮半島近海，故再度與海自舉行軍演。美日欲藉此強調美日一體感，以提高對北韓的遏止力。

日媒報導，川普在接受福斯財經網（Fox Business）的專訪時也提及此事表示，「我們正派出一支『無敵艦隊』(指卡爾文森號為首的艦隊)，非常強大。」「我們有非常強的潛艦，還有地球上最優秀的軍隊。」被問及北韓領導人金正恩時，川普強調：「他正在做錯誤的事」。

被問及美國政府想對北韓做什麼時，川普沒有正面的回答，僅僅說：「這很難說，是吧？這很難說。」

(中時)