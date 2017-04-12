因應北韓情勢 日本已做好撤僑等萬全準備
面對北韓的緊張情勢，日本已預先做好撤僑的萬全準備。日本政府發言人、官房長官菅義偉12日針對美國川普政權不排除對北韓動武的姿態表示，日本將與美國、南韓緊密合作，包括在朝鮮半島的日僑有必要撤離的情形在內，都已做好萬全的準備態勢。
菅義偉12日在記者會上，再度針對美國川普政權對北韓的態度給予肯定的評價，同時表示，「對北韓將隨時予以最大的關注，守護日本國民的生命與和平的生活是政府最大的職責。有關北韓問題仍將與美、韓緊密合作因應。」
菅義偉表示，「已假設旅居朝鮮半島的日僑有必要被保護或撤離的情形，平日已做好無論發生任何事態都能因應的萬全準備。」不過，他強調，「目前並非處於對日本國人的安全會立即造成影響的狀況，但仍將再度呼籲日本民眾，必須隨時注意最新消息。」
共同社報導，美國政府4月上旬在習川會之前，與日本政府高層磋商時曾表示，將視中國大陸的應對狀況而定，有可能對北韓實施軍事打擊。有分析認為，此舉旨在通過美日合作，敦促中國採取具體行動。
報導指出，日本政府已向美國表達擔憂指，美國如果攻擊北韓，日本與南韓可能成為北韓的攻擊目標。川普則在習川會中強調，如果得不到中國的協助將不惜採取單獨行動。
日本首相安倍晉三6日與川普舉行電話會談，安倍向媒體透露指出，川普表示「所有選項均已擺在桌面上」。
針對日方是否要求美國在對北韓採取軍事行動前，要與日本進行事前磋商的報導，菅義偉12日在記者會上否認此事，並強調，日本對北韓的態度基本上是對話與壓力並重。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。