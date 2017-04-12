赴美留學季開跑 AIT提供免費諮詢

美國在台協會（AIT）處長梅健華今天表示對台灣留學生的歡迎，AIT也在網站上提供中、英文版學生簽證申請流程，開設留學專門網站，此外，提供免費顧問隨時解答留美相關問題。

梅健華表示，美國大學的校友在世界各地的眾多領域，扮演著領導與創新的角色，台灣留學生可以加入一群傑出年輕人的行列，感受美國活力、開放的校園及優質的教學，這將是人生的轉捩點。

梅健華表示，美國向來是國際學生的首選，現在美國高等院校中有超過100萬名國際學生就讀。美國也是台灣留學生的第一志願，去年有2萬1000多名台灣學生在美留學。

AIT也在官網提供申請學生簽證流程，也有專屬留學網站（https://www.educationusa.org.tw/）。梅健華說，提出申請後，美國在台協會的領事官員一定會認真處理。美國在台協會的EducationUSA顧問也可隨時為留學生解答留美相關問題。1060412

(中央社)