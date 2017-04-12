赴美留學季開跑 AIT提供免費諮詢
美國在台協會（AIT）處長梅健華今天表示對台灣留學生的歡迎，AIT也在網站上提供中、英文版學生簽證申請流程，開設留學專門網站，此外，提供免費顧問隨時解答留美相關問題。
梅健華表示，美國大學的校友在世界各地的眾多領域，扮演著領導與創新的角色，台灣留學生可以加入一群傑出年輕人的行列，感受美國活力、開放的校園及優質的教學，這將是人生的轉捩點。
梅健華表示，美國向來是國際學生的首選，現在美國高等院校中有超過100萬名國際學生就讀。美國也是台灣留學生的第一志願，去年有2萬1000多名台灣學生在美留學。
AIT也在官網提供申請學生簽證流程，也有專屬留學網站（https://www.educationusa.org.tw/）。梅健華說，提出申請後，美國在台協會的領事官員一定會認真處理。美國在台協會的EducationUSA顧問也可隨時為留學生解答留美相關問題。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。