坎城影展創投單元 台灣作品獲選

法國坎城影展今天公布短片競賽片單及電影創投單元選映片單，台灣有一部作品獲選電影創投單元。

第70屆坎城影展主辦單位將於明天公布入圍片單，今天率先揭曉短片競賽片單及電影創投（Cinefondation）單元選映片單。

影展主辦單位表示，今年選片委員會收到4843件短片報名，選出其中9部入圍競賽單元，包括8部劇情片和一部動畫片。

電影創投單元則在2600部作品中選出16部，包括國立台灣藝術大學學生王逸鈴的作品「迎向邊疆公路」（Towards the Sun），將於5月26日頒發3個獎項。

電影創投單元成立宗旨為發掘新人，每年自各國電影學校或系所選出15到20部作品在坎城影展期間放映，並協助年輕電影工作者編寫劇本、製造年輕電影工作者與專業人士接觸的機會。1060412

(中央社)