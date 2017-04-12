星羽球公開賽 戴資穎將對決自家人

新加坡羽球超級系列賽，世界排名第一的戴資穎今天輕鬆過關，明天將對陣同樣是中華台北的江美慧，形成自家人相爭局面。

台灣羽球女將戴資穎去年在新加坡站首輪止步，今天擊敗泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），以直落二局數勝出，輕鬆闖過頭關，晉級16強。

同樣是中華台北的好手江美慧也在會內賽中，以21:15、21:14擊敗印尼好手拉馬迪尼（Hana Ramadhini）晉級。

根據大會賽程，戴資穎明天將面對自家人相爭局面，和江美慧爭取晉級。

對於戴資穎出戰表現，她的教練賴建成說，今天對戰狀況不錯，由於是第一天，還要對場地風向多加適應。

戴資穎在去年的香港羽球超級賽封后後，首度登上世界排名第一的寶座，隨後在超級系列年終總決賽、今年的全英羽球賽連續拿下冠軍，同時也在馬來西亞封后。1060412

(中央社)